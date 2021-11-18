/662014/بعد-قتله-حمو-بيكا-على-مواقع-التواصل-تعرف-على-عقوبة-أفعال-سامر-المدني-في-القانون

روج مطرب مهرجانات مصري يُدعى سامر المدني لشائعة وفاة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك على خليفة منعه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

دوت الخليج

سامر المدني يروج لشائعة وفاة حمو بيكا

نشر المدني صورة بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها بيكا وهو مرتديًا ملابس العمليات، مستلقي على الفراش مغمض العينين، وعلق عليها قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله الفنان حمو بيكا إثر سكتة قلبية".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا بيكا".

حقيقة وفاة حمو بيكا

ولكن شائعة وفاة بيكا ليس لها أساس من الصحة، إذا أنها لم تأتي على لسان أحد من أصدقاءه المقربين أو أقاربه، ولكنها عبارة عن أنباء كاذبة ومغلوطة.

ولم يخرج أحد من معارف بيكا حتى الآن، لينفي تلك الشائعة المتداولة.

ويعد ما قام به الفنان سامر المدني من الاعمال التي يعاقب عليه القانون حيث نشر أخبار كاذبة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظرا لخطورة الترويج للشائعات ودورها في اثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار والسلم العام، تصدى المشرع المصري لمثل هذه الجرائم حيث عاقب عليه قانون العقوبات في المادة 188 بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».