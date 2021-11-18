أبو جبل يرفض الجلوس احتياطياً أمام الإسماعيلي بسبب منتخب مصر

/662015/أبو-جبل-يرفض-الجلوس-احتياطيا-أمام-الإسماعيلي-بسبب-منتخب-مصر

رفض حارس نادي الزمالك محمد أبو جبل مقترح كارتيرون، بأن يحتفظ به في مباراة الغد أمام الإسماعيلي على دكة البدلاء، على أن يبدأ محمد عواد بتشكيل الزمالك الأساسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء اعتراض أبو جبل بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، لأنه أخذ وعد من كارلوس كيروش أن يشارك بشكل أساسي مع الفراعنة في تلك البطولة، أي في حالة إستبعادة من تشكيل الزمالك خلال الفترة القادمة قد يبعد مشاركته مع المنتخب بشكل أساسي.

ويسعى الزمالك للفوز أمام الإسماعيلي غداً، بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام النادي الأهلي بنتيجة 5/0، بينما خسر الإسماعيلي في أول 3 مباريات بالدوري العام.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

القنوات الناقلة

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.