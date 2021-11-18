/662016/تعرف-على-حكم-مباراة-الأهلي-والمقاولون-العرب-بالدوري-الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي تنطلق غداً الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب غداً الجمعة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

تدريبات الأهلي

وأنهى الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث دخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب والاستمرار في تصدر جدول المسابقة بالعلامة الكاملة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.