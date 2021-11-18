/662017/اتحاد-الكرة-يعلن-عن-حكام-مباراة-الزمالك-والإسماعيلي

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا، على أن يساعده سامي هلهل وشريف عبد الله، وأحمد حمدي كحكم رابع، ويأتي طارق مجدي على تقنية الفيديو VAR، ومساعده حسني سلطان.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف، ويسعى كلاً افريقين للفوز بعدما خسر الزمالك اللقاء الماضي أمام الأهلي بنتيجة 5/3، وعلى الجانب الأخر يرغب الإسماعيلي في بداية جديدة تحت المدرب الجديد له خوان براون، بعد خسارته في أول 3 مباريات.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحى، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقى، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي.

القنوات الناقلة

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".