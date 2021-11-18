ضحى عاصى تتحدث لـ دوت الخليج عن الإعتراضات النيابية بشأن مسرحية«المومس الفاضلة» .. فيديو

/661982/ضحى-عاصى-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-الإعتراضات-النيابية-بشأن-مسرحيةالمومس-الفاضلة--فيديو

علقت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ،على طلب النائب أيمن محسب المقدم للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والموجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، موضحة انه من حق اي نائب ان يتقدم بطلب إحاطة، حيث ان النواب يقوموا بالتعبير عن وجهة نظرهم من خلال ما يقدمونه من طلبات.

دوت الخليج

رجعية الفكر وتاثرة من التيار الاسلامي المتشدد

وتابعت النائبة ضحى عاصي خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن طلب الاحاطة المقدم بشان مسرحية المومس الفاضلة فجر قضية كبيرة في المجتمع، موضحة انه ما زالت هناك ثقافات تميل للرجعية ومتأثرة من فكرة التيار الاسلامي المتشدد الذي عانى منه المجتمع على مدار السنوات الماضية، حيث كان يعكس أفكاره واراءه ويروج لها بالمجتمع.

ضحى عاصي: نحتاج لإعادة نظر لمفهوم حرية الابداع

وأكدت عضو البرلمان النائبة ضحى عاصي، أن هذا الفكر ما زال يتأثر به البعض حتى وقتنا هذا على الرغم من مرور سنوات عديدة عليه، مطالبة بأن يكون هناك إعادة نظر لمفهوم حرية الابداع، حيث أن الجميع يظن أن حرية الابداع تأتي دفاعا عن الاسفاف والسخرية فقط، ولكن هذا ليس حقيقي.

ضحى عاصي: نعاني من ردة في تفكير البعض بالمجتمع

وتابعت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائبة ضحى عاصي، أن مسرحية المومس الفاضلة، كانت تعرض في الستينات ببطولة سميحة ايوب، وكان يتم اتاحتها ، حيث اننا الأن نعانى من ردة في المجتمع المصري.

وتابعت:" لو المسرحية اسمها القاتل الفاضل أو المرتشي الفاضل، هل كان سينتفض المجتمع ويرفضها"، موضحة انه على الرغم من أن هذه خطايا غير مقبولة أيضا ".