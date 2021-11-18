عادل شكل يتصدر التريند بعد رده على قرار المهن الموسيقية.. فمن هو؟

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تصدر صانع الفيديوهات الكوميدية عادل محمود علي الشهير ب «عادل شكل- الزعامة» تريند مؤشر البحث الشهير «جوجل»_ بعد رده على قرار منعه من الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر _ رغبًة من الباحثين في معرفة هويته.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن صانع الفيديوهات الكوميدية عادل شكل.

السيرة الذاتية لعادل شكل

عادل محمود علي والشهير بعادل شكل، سكندري المولد والميول.

عادل شكل مشجع كروي شهير لنادي الاتحاد السكندري، في الأربعين من عمره، لا يفوت حضور مباراة، حتى في وقت إقامة جميع مباريات الدوري العام وغيرها بدون جمهور.

اشتهر بحروبه مع القلاليط امثال حمو بيكا ومجدي شطة وأوباما المصري مؤسس حلف الناحو ناحو الدولي لمحاربة القلاليط.

مخترع قطر ستة الا تلت مشجع اتخذ على حد قول الكثيرين التشجيع مهنة، واجه اتهامات كثيرة بأنه يبتز اللاعبين والإدارة ماديًا للهتاف لهم في المدرجات كونه يتحكم بطريقة ما في الجمهور، ولكنه نفى هذه الاتهامات.

يؤكد أنه لا يعمل بهويته الشخصية مشرف بنادي الاتحاد، معروف بموالاته لمحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، ومعاداته للرئيس الأسبق عفت السادات.

ينفي شكل أنه مأجور ويؤكد مرارًا أنه ورث حب الاتحاد من أبيه وأنه وضع ابنه فور ولادته في لفافة خضراء ليصبح اتحاديًا على حد تعبيره.

عادل شكل منذ ما يقارب العام بشكل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المصطلحات التي اكتسبت شعبية ربما أكثر منه مثل الهانتي كانتي الناحو وقطر ستة إلا تلت.

بدايات عادل شكل

بدأ عادل شكل حياته فى تشجيع نادى الاتحاد السكندرى والذى ورثه عن والده وأصبح قائدا لفريق التشجيع فى كافة المباريات وأطلق عليه البعض " الكابو"، وفى السنوات الأخيرة انتقلت منصات التشجيع من الاستاد إلى الكافيهات والأماكن العامة بالإسكندرية، مما جعل لعادل شكل شهرة كبيرة فى شوارع عروس البحر المتوسط خاصة من فئه الشباب لتميز ملابسه والكلمات التشجيعية التى يقولها أثناء تشجيع المباريات.

وانتقل متابعو عادل شكل من الشوارع إلى وسائل التواصل الاجتماعى حتى وصل إلى عدد كبير من المحافظات وبعد حصوله على جماهيرية كبيرة أصبح يملك عادل شكل قناة خاصة على اليوتيوب لديه فيها 52 ألف مشترك على قناته على اليوتيوب، 145 ألف متابع على صفحته الرسمية على الفيس بوك، بينما حساب الإنستجرام لديه أكثر من 32 ألف متابع يقودها أحد الشباب لنشر الفيديوهات باستمرار نيابة عنه، مما دفع عدد من المعلنين وأصحاب الكافيهات والمطاعم الاستعانة بعادل شكل كوسيلة إعلانية لجذب أكبر عدد من المواطنين لديهم وهى وسيلة جديدة يتم استخدامها فى الاعلانات وهى الاعتماد على اليوتيوبرز أصحاب أكبر عدد من المتابعين .

فيديوهات عادل شكل المسيئة

واعتمد عادل شكل على الفيديوهات المسيئة التى تحتوى على محتوى سيء وألفاظ خارجة والتى كان أبرزها فيديو يرقص فيه بالأسلحة البيضاء مع أصدقائه وتم القبض عليه بحوزته سلاح أبيض ومخدرات وتم توجيه لعادل شكل تهمه تعطيل حركة المرور لقيامه بالرقص فى الطريق العام مما عطل حركة المرور.