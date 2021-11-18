/662019/أول-تعليق-من-نيللي-على-تكريمها-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي

أعربت الفنانة نيللي عن سعادتها البالغة بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة نيللي على تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي.

نيللي كريم تعرب عن سعادتها بالتكريم

وقالت نيللي في رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للمهرجان: «سعادة رائعة وجميلة إن أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي الوقت ذاته بتكرم من بلدي مصر، مصر ضنايا مصر اللى علمتني، معنى الضنا لما خوفت عليها علشان مخلفتش».

وتابعت نيللي قائلة: «نفسي كل إنسان بيسمعنى دلوقتي أو بيقرا الكلمات دى دلوقتى، يحس بالسعادة اللى أنا فيها، لأنه هيكون طاير في السما من السعادة الحمدلله الحمدلله الحمدلله».

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

آخر أعمال نيللي الفنية

ويعد مسلسل «قصاقيص ورق»، الذي عرض عام 2005، هو آخر عمل فني قدمته، لكن رغم غيابها عن الساحة الفنية منذ ذلك التاريخ، فإنه يمكن أن نؤرخ أغلب مراحلها العمرية من خلال كاميرات السينما والتلفزيون التي وقفت أمامها منذ نعومة أظافرها.

مسيرة نيللي الفنية

تمتعت نيللي بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد عن 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

في ستينيات القرن الماضي بدأت في الظهور كشابة في مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولة الكثير منها من بينها "المشاغبون"، "المراهقة الصغيرة"، "إجازة صيف"، "بيت الطالبات"، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، "الرجل الذي فقد ظله"، "الحب سنة 70"، "البنت الحلوة الكدابة"، "طائر الليل الحزين"، وصولا إلى "العذاب إمرأة" و"أنا وأنت وساعات السفر"، و"الغول".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.