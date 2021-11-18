شعراوى : نسرع فى تنفيذ أعمال التشييد للمنازل التى تضررت من السيول بأسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية مع ممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وأشرف عطية محافظ أسوان لبحث الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود المشتركة بين الدولة والجمعيات الأهلية فيما يخص تقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة توحيد الجهود بين الدولة والجمعيات الأهلية لعدم صرف أى مساعدات لغير المستحقين أو عدم تكرار صرف أى مساعدات عينية أو مادية للمتضررين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الجيد بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى وخاصة أن هناك اهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة رفع المعاناة والأضرار عن الأسر المتضررة.

وأضاف شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى ظل جهود حثيثة من محافظ أسوان والجهاز التنفيذى بالمحافظة لاحتواء تداعيات السيول وإعادة الأمور لطبيعتها فى المناطق التى تضررت.

وخلال اللقاء استمع شعراوى واللواء أشرف عطية إلى المساهمات التى ستقوم بها الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للأسر المتضررة وإعادة إنشاء المنازل المنهارة وصرف الإعانات لبعض الأسر التى تعرضت لخسائر اقتصادية.

وطالب وزير التنمية المحلية من المجتمع المدنى بضرورة التنسيق مع المحافظة فيما يخص تقديم المساعدات للأسر المتضررة والتواصل معهم لحثهم على الإقامة فى هذه الوحدات الجاهزة لحين إنشاء منازلهم، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تحديد دور كل جمعية والمهام التى ستقوم بها.

كما عقد وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إجتماعاً آخر مع ممثلى أهالى المناطق المتضررة بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للوقوف على المطالب الجماهيرية والاحتياجات العاجلة بالنسبة لإعادة الشئ لأصله للمنازل المتضررة وصرف التعويضات عن الخسائر العينية التى تعرضوا لها.

ونقل شعراوى تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لجميع مواطنى المحافظة وخاصة الذين تعرضوا للضرر من أزمة السيول الأخيرة.

وقال شعراوى الدولة معكم من الـرئيس ورئيس الوزراء حتى أصغر موظف فى المحافظة لتلبية جميع مطالبكم وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية حول هذا الموضوع الهام، مضيفاً: أهالينا فى أسوان كل اللى عايزينه هنعمله من خلال الدولة وهى مستعدة لأى مطالب لكم مع وجود تعاون وتنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود فى هذا الشأن".

وذكر أن أزمة السيول والأمطار الأخيرة التى تعرضت لها المحافظة لم تشهدها منذ عام 2010، مؤكداً أن هناك قرار من رئيس الوزراء بعدم السماح بإعادة إنشاء المنازل المتضررة على مخرات السيول مرة أخرى حفاظا على حياة المواطنين خاصة فى ظل التوقعات المناخية بإمكانية حدوث موجات أخرى من التغيرات الجوية وسقوط الامطار والسيول.

وأضاف الوزير "احنا خايفين عليكم وعايزين نحافظ عَلِى حياتكم ومش عايزين بيوت تانى فى مخرات السيول.. علشان لا تتكرر نفس المشكلة مرة آخرى.. وهنعملكم أماكن بديلة أحسن من اللى كانت موجودة".

وأوضح أن الدولة ستوفر المنازل البديلة فى مواقع آمنة كما أن هناك 504 وحدات سكنية جاهزة لإقامة الأسر المتضررة والتى تتوافر فيها جميع الخدمات الصحية والتموينية والأمنية ، بالإضافة إلى السعى الجاد لتفعيل مجمع الخدمات ، فيما تم تجهيز هذه الوحدات بالأثاثات والأجهزة المنزلية ، علاوة على توافر سيارات النقل الداخلى من ميكروباصات السيرفيس التى سيتم مد خطوط سيرها إلى موقع هذه العمارات.

وأكد على أن المواقع المتضررة ستشهد عملا متواصلا لرفع أثار انهيار المنازل والبدء فى إنشائها من خلال تخصيص جمعية أهلية أو مؤسسة مجتمع مدنى بكل منطقة ستقوم بأعمال الإنشاءات أو الترميمات أو تقديم المساعدات المادية والعينية وذلك بإشراف من المحافظة ، وبمعاونة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأضاف شعراوى أن محافظة أسوان يوجود بها العديد من المراكز التى دخلت ضمن برنامح تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ويمكن الاستعانة ببعض الخبرات فيما يخص المبادرة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية، أن هناك لجنة مشكلة للمتابعة اليومية لهذا الملف المهم وتنسيق وتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وستكون هناك متابعة يومية من وزير التنمية المحلية لهذه اللجنة لعرض النتائج عَلِة رئيس الوزراء.

كما استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان الى مطالب عدد من الأهالى الذين تقدموا فى بداية حديثهم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء عَلِى الاهتمام بما حدث لهم بسبب السيول ، وتكليف وزير التنمية المحلية بالحضور للمحافظة والالتقاء بهم.

كما قدموا عددا من المطالب والأولويات فيما يخص تدخلات وجهود الدولة خاصة حول سرعة بناء المنازل التى تعرضت للانهيار الجزئى والكلى لسرعة نقل المواطنين إليها المتواجدين بالمناطق القديمة لتلك المنازل وتوفير وحدات سكنية بديلة للراغبين لحين الانتهاء من تشييد المنازل الجديدة، وكذا أهمية الحصر الجيد للخسائر المادية والعينية التى تعرضوا لها.