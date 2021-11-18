شكرى يتوجه إلى أثينا للمشاركة فى اجتماع مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا

جدة - نرمين السيد - يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة اليونانية أثينا غداً 19 نوفمبر الجارى للمُشاركة فى الاجتماع الوزارى الذى يضم وزراء خارجية كلاً من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزارى يُعقد فى ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التى تجمع بين الدول الأربع. وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى، ودفع التعاون فى ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخى، والهجرة، وذلك فى إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

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