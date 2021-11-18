5 محافظات تعلن تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية والبحيرة

أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ومحافظ البحيرة هشام آمنة، تعطيل الدراسة بعد غد السبت بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين، بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بينما يستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

وبحسب بيانين صدرا عن البحيرة والإسكندرية، اليوم الخميس، يأتى ذلك فى إطار الحرص على سلامة الطلاب والمعلمين مع ضمان إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

دمياط

وقررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، تعطيل الدراسة بعد غد السبت والأحد المقبل بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة؛ وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

كفر الشيخ والدقهلية

وفى كفر الشيخ، صرح المتحدث الرسمى للمحافظة، أحمد السماحى بأن المحافظ جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة، بعد غد السبت، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة بصفة مبدئية، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ، كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة السبت المقبل، بجميع المدارس بنطاق المحافظة، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع واعتبارًا من فجر يوم السبت المقبل أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانًا على عدة مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والبحيرة وكفر الشيخ، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.