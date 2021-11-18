«التحدى».. نقلة نوعية فى قطاع الطاقة فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "dmc" فى فيلم وثائقى بعنوان "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، نمو قطاع الطاقة فى مصر، والانطلاقة التى شهدها هذا القطاع والمحطات التى مر بها، والتى كان منها اكتشاف حقل ظهر الذى شهد انطلاقة واعدة.
وبدأت الشهادات الدولية فى التدفق حول نجاح الإداراة المصرية فى الجانب الاقتصادى، وقالت اليان روس عضوة الكونجرس الأمريكى "واجه الرئيس السيسى مهمة صعبة ورأينا المؤشرات الإيجابية فى قطاع الطاقة".
وقال مركز ENSE "يحافظ البنك المركزى المصرى على نمو اقتصادى إيجابى وتركز رؤية مصر ليس على التنمية الاقتصادية فقط بل أيضا على العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين الأكثر حرمانا".
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