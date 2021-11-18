صور.. الأمير تشارلز عن زيارته لأهرامات الجيزة: لحظة استثنائية

جدة - نرمين السيد - احتفى الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، اليوم الخميس، خلال زيارتهما لمصر، بأهرامات الجيزة، والتقطا صورا تذكارية بجانب أحد عجائب الدنيا السبع.





وكتب الأمير تشارلز فى تغريدة له عبر موقع تويتر "لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغنى". وتأتى زيارة ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز وقرينته إلى مصر بعيد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولى الأمير تشارلز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخى وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدى لتغير المناخ. كما تندرج الزيارة فى إطار الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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