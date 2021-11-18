ليفربول يرحب بعودة محمد صلاح عقب مشاركته مع المنتخب.. فماذا قال النادي الإنجليزي؟

بعد مشاركته مع المنتخب المصرى ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم قطر 2022، رحب نادى ليفربول الإنجليزي بعودة النجم المصري محمد صلاح، إلي تدريبات الريدز

ونشر نادى ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر: " انظروا من عاد إلى التدريبات يا ريدز"

وشارك النجم المصري محمد صلاح في صعود منتخب مصب إلي المرحلة الخيره، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتمكن المنتخب الوطنى إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة،في تصنيف المنتخبات الإفرقية المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم .

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته القادمة في الدورى الإنجليزى، السبت المقبل، أمام نظيره أرسنال في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتبدأ مباراة ليفربول و أرسنال السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبى.