/662021/إصابة-٩-أشخاص-في-انقلاب-ميكروباص-ببني-سويف-بعد-بوابة-الجيش

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص ، بعد بوابة الجيش اتجاه المنيا .

وتم الدفع بسيارات الإسعاف من قبل مرفق اسعاف بني سويف لموقع البلاغ و المصابين وهم . ١.دكتوره رشاد ع ٥٢ عام ربة منزل شبه ما بعد الارتجاج ٢. مصطفى ع . مة ٤١ عام جروح و كدمات متفرقه ٣. عبدالرحمن م . ع . جروح و كدمات متفرقه ٤. ادم ر . ج . جروح و كدمات متفرقه ٥. علي م . ع . خ ٢٣ عام جروح و كدمات متفرقه ٦. علي م . ع . ع . ٢١ عام شبه كسر بالساق اليسري ٧. محمد ر . ج ٢ عام جروح و كدمات متفرقه ٨. احمد . ع . ا .. ٢٧ عام سائق جرح متهتك بالزراع اليمني ٩. محمد . ع . س . ١٨ عام جروح و كدمات متفرقه . إصابة ٩ أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف بعد بوابة الجيش وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم . وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها لمباشرة التحقيقات.

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