التحدى.. محطات فى حياة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - تناولت فضائية dmc مساء اليوم الخميس، خلال فيلمها الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، أبرز المحطات التاريخية فى حياة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكيف أكد على أن ولاءه الأول والأخير هو لمصر وشعبها فقط.





وجاء بالفيلم: "ولد الرئيس السيسى فى حى الجمالية فى 19 نوفمبر عام 1954 فى عائلة اتسمت بالمحافظة والتدين وبعد ذلك التحق بالكلية الحربية المصرية وبعد تخرجه شغل عددا من المناصب القيادية المختلفة فى القوات المسلحة المصرية".

وأضاف "فى عام 1987 حصل على ماجستير العلوم العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003، وفى الخارج حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان البريطانية فى عام 1992".

وتابع "وحصل الرئيس السيسى عام 2006 على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية، وشغل العديد من المناصب قبل أن يستقر فى منصب مدير المخابرات العسكرية، وفى 12 أغسطس عام 2012 شغل منصب القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى".

وأشارت القناة إلى أن الرئيس السيسى خلال هذه الفترة أكد على أن ولاءه الأول والأخير هو لمصر وشعبها، وقال فى أحد لقاءاته "إحنا الدم اللى بيجرى فى عروقنا ده بيحب مصر وشعب مصر بس.. مفيش حاجة تانى.. وأقسم على ذلك".