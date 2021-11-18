التحدى| «تعزيز قيم التسامح الدينى»..استراتيجية السيسى لمواجهة الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - وعلى نحو متوازن لمكافحة الإرهاب، تبنى الرئيس السيسى استراتيجية تدعو إلى التسامح الدينى وعملت الدولة على تأسيس وتكريس قيم المواطنة باعتبارها أحد أعمدة استقرار الدولة والأمن القومى.
وخلال السنوات الماضية، تجاوز عدد المساجد التى تم بنائها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى 1200 مسجد، كما تم إحلال وتجديد 8133 مسجدًا بتكلفة تعدت 6 مليارات جنيه.
كما شهد إنشاء وترميم الكنائس طفرة فى الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020 بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التى استمرت عقودًا وتوجت هذه الجهود ببناء أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط كاتدرائية ميلاد المسيح.
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