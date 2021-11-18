مندوب مصر يستعرض أمام الأمم المتحدة جهود الدولة فى مكافحة تمويل الإرهاب

وذكرت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك - فى بيان صحفى اليوم - أن المندوب الدائم استعرض خلال مشاركته فى الاجتماع جهود مصر الأخيرة فى إحكام حلقات مكافحة تمويل الإرهاب والاستجابة للتحديات المتجددة فى هذا الصدد، والتى كانت محل إشادة من مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENFATF فى تقريرها الأخير.
وأشار مندوب مصر إلى التعاون المثمر القائم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فى مجال بناء قدرات دول المنطقة فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب؛ وهو التعاون الذى تعمل مصر على تطويره خلال الفترة المقبلة.
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