«التحدى»: ثورة شعب .. 3 يوليو 2013 لحظة غيرت مجرى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو عرضا لثورة يوليو 2013 مؤكدا على أن هذه لحظة غيرت مجرى التاريخ، حيث كان المصريون على موعد معها، كانت قلوب المصريين تتحرك فى الاتجاهات كافة وتدق بنفس الايقاع الذى يتأرجح بين الأمل والقلق وكانت عقولهم تفكر فى نفس الاتجاه الحالم بمستقبل جديد فى تلك اللحظة.
وكشف الفيديو عن مشاعر الفرح التى سيطرت على المصريين عندما تم إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم فى مصر، فكانت هناك كثير من التساؤلات العالمية حول الرجل الذى اتفقت عليه جموع الشعب المصرى وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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