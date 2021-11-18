التحدى.. العالم يشيد بإنجازات السيسى فى القطاع الاقتصادى والبنية التحتية

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة dmc فى فيلم وثائقى بعنوان "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، الإشادات الدولية بما تحقق من إنجازات على أرض مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى تدفق مستمر للشهادات الدولية حول نجاح الإدارة المصرية، قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر سابقا "أنا واثق من الفريق الاقتصادى الموجود هنا فى مصر.. هناك فرصة جيدة جدا هذه المرة أن تتخذ الدولة الخطوة التالية للأمام".
وأضاف "على الرغم من الجائحة يبدو أن قطاع البناء والبنية التحتية سيظل منتعشا خاصة مع التطوير المستمر للعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع المناطق الصناعية فى جميع أنحاء الدولة".
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. يشرفنى إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021 ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت من بين أوائل البلدان التى تبنت مفهوم التنمية البشرية وهو مفهوم يتمحور حول توسيع فهمنا بما يتجاوز المفهوم المحدود لثراء الاقتصاد الذى يعيش فيه البشر" .
وأضاف "هو نهج يركز على الناس، على توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة أمامهم".
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