«التحدى»- زعماء العالم يشيدون بمعركة السيسى ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال دانا تيرون روهوا باشر، السياسى الأمريكى، فى الفيلم التسجيلى الذى عرضته قناة dmc، مساء اليوم، إن الرئيس السيسى وأهل مصر الطيبين فى الخطوط الأمامية لمواجهة الإرهاب، "ويجب علينا أن ندعمهم بقدر ما نستطيع، فنحن نتحدث عن أشخاص يقاتلون القوات التى قد تقتلهم".



وأثنى الملك عبدالله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على الرئيس السيسى قائلا إن التحديات التى يواجهها من أجل مساعدة بلاده غير معقولة، وهو يحاول إعادة الاستقرار إلى مصر، "فنحن فى حاجة إلى مصر التى تعد عماد الشرق الأوسط".

وذكر ثيودور إى ديوتش، النائب الأمريكى، إنه يدعم الرئيس السيسى والالتزام بمحاربة الإرهاب وحفظ السلام فى المنطقة.