محمد صلاح يفتح مزادا على قميص الهاتريك فى مباراة اليونايتد للرفق بالحيوان

أكد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، أن الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان، وأنه سوف يقوم بالتبرع بقميصه الذى لعب خلال مباراة مانشستر يونايتد وأحرز هاتريك، فى الفوز بخماسية نظيفة، وسوف يعمل مزادا مفتوحا لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر، معلنا أنه سوف يقوم بكشف كل التفاصيل حول ذلك قريبا.

وكتب صلاح عبر حسابه على تويتر: "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان، وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 23 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر، هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

وشارك النجم المصرى محمد صلاح اليوم الخميس فى تدريبات فريقه ليفربول، بعد نهاية مشاركته مع منتخبنا الوطنى فى مواجهة الجابون، الثلاثاء الماضى فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال، فى السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ السبت المقبل على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان محمد صلاح قد شارك مع منتخبنا الوطنى فى لقاء التعادل مع المنتخب الأنجولى بنتيجة 2 - 2، كما شارك بديلا خلال الفوز على الجابون بنتيجة 2 - 1.