انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 محافظات تعلن تعطيل الدراسة في مصر لسوء الأحوال الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم 5 محافظات تعطيل الدراسة في جمهورية مصر العربية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فنحن مع موعد أول موجه من الطقس البارد والأمطار الغزيرة، حيث سيتم تعطيلها للمحافظة على سلامة وحياة الطلاب والإدارة المدرسية من معلمين ومعلمات، ويشمل القرار المدارس الخاصة والحكومية فضلاً عن المعاهد الدينية.

تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

أعلن اليوم الخميس الموافق 18 من شهر نوفمبر لعام 2021، 5 محافظات في مصر تعطيل الدراسة وهي؛ الإسكندرية، ودمياط، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، سواء في المداس الخاصة أو في المدارس الحكومية، يوم السبت المقبل نظرًا لسوء الطقس أو الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها المحافظات، حيث جاءت الأخبار كالتالي:

مطروح

أعلنت محافظة مطروح عن تعليق الدراسة ابتداءً من يوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2021 نظرًا لعدم استقرار أحوال الطقس.

البحيرة

أما بالنسبة لمحافظة البحيرة، فأعلنت عن تعطيل الدراسة في يوم السبت القادم نظرًا لسوء الطقس، وجاء البيان كالتالي:” إنه بسبب التوقعات السيئة من قبل هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس، وللمحافظة على صحة أبنائنا الطلاب؛ فقد قرر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة ، تعطيل الدراسة في السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر، بكافة المدارس سواء الحكومية أو الخاصة فضلاً عن المعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة ولكلاً من المعلمون والطلاب، ولكن استكمل البيان حديثه بحالات استثنائية ألا وهي؛ أطقم العمل والقيادات بناءً على احتياجات كلاً من مديري المدارس والإداريون.

الإسكندرية

في حين أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف صرح بتعليق الدراسة السبت القادم للمعلمين والطلاب بحيث تعود الدراسة يوم الأحد بشكل منتظم مرة أخرى، وذلك في ضوء التقارير التي وردت من قبل هيئة الأرصاد الجوية بخصوص توقعات حالة الطقس على كافة أنحاء البلاد؛ على أن يتم استثناء أطقم العمل، والقيادات، والنوباتجية، وكذلك غرف العمليات في ضوء احتياجات مدي الإدارة التعليمية ومدراء المدرسة.

كفر الشيخ

وبالنسبة لمحافظة كفر الشيخ؛ فصرح المتحدث الرسمي أحمد السماحي بأن المحافظ اللواء جمال نور الدين قرر بتعليق الدراسة الست القادم بصورة مبدئية اعتمادًا على توقعات الأرصاد.

دمياط

أما محافظة دمياط؛ فقد قرر محافظ دمياط الدكتور منال عوض بتعليق الدراسة يومي السبت والأحد لسوء الأحوال الجوية، بسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرضها لحالة قاسية من الأمطار خلال الأيام القادمة.