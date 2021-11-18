/662022/تطورات-مقر-النادي-الأهلي-بالجزيرة-في-برنامج-محمود-الخطيب-الإنتخابي

كشف محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس مجلس الإداري الحالي، خلال ندوته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية للقلعة الحمراء، مساء اليوم في فرع مدينة نصر، عن تطورات مقر النادي بالجزيرة في الفترة القادمة، من برنامجه لفترة جديده على مقعد رئاسة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الخطيب أن برنامج القائمة وضعه أبناء القلعة الحمراء لخدمة النادي، وشعار قائمته في الانتخابات الماضية كان تاريخ مبادئ وتطوير من منطلق قيم النادي مشيرا إلي أنه تم أختيار شعار الدورة المقبلة وهو "فريقنا واحد.. هدفنا واحد بما يليق بعراقة أعضاء الأهلي.

وأكد أن هناك رؤية واستراتيجية لمقر النادي بالجزيرة باعتبار أنه المقر المركزي، و هناك خطط عديدة للتطوير والتحديث وتقديم أفضل الخدمات وعلاج كافة المشاكل من خلال حلول مبتكرة.

وكشف أن هناك خطة لإنشاء أسانسير في مقر الجزيرة لخدمة كبار السن وإنشاء برج العاشرة مكان مدرج التتش وتطوير بوابة المعلمين وحديقة الأطفال والتواصل مع محافظة القاهرة لإيجاد جراج وكذلك إنشاء ملاعب للبادل تنس.

وأشار إلى أن النادي تأثر فعلياً بتداعيات فيروس كورونا مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الإنشائية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب غداً الجمعة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.