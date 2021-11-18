/662023/تطورات-فرع-الأهلي-بمدينة-نصر-والشيخ-زايد-في-برنامج-محمود-الخطيب-الإنتخابي

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال ندوته الانتخابية مساء اليوم في فرع مدينة نصر، انه سيكون هناك العديد من التطورات في فرع مدينة نصر للنادي في الفترة القادمة، وذلك خلال البرنامج الإنتخابي الخاص به لدورة جديده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الخطيب: “ أن الفرع تغير بشكل جذري عما كان عليه الوضع منذ تسلم المهمة في ٢٠١٧ بعد أن نال اهتماما كبيرا في كافة الجوانب”.

وتم عرض فيلم تسجيلي لعمليات الإنشاء في الفرع وصولاً إلى الشكل الحالي، وهو ما قوبل بعاصفة من الترحيب والتصفيق من الأعضاء في الندوة.

المبني الإجتماعي

كما أشار إلى أنه يستهدف استكمال تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء أسانسير وسلم كهربائي في الجراج لكبار السن وزيادة مساحة الجراج خاصة أن مسألة انشاء الجراج بالحفر تحت الأرض كان سيحتاج إلى ٣ سنوات.

وأضاف: “استكمال انشاء مجمع الاسكواش وملاعب كرة خماسية بعد أن تم إنشاء الجراج على الملاعب السابقة وكذلك وجود مخطط لإنشاء صالة جمباز على أحدث ما يكون، وجيم كبير وملاعب بادل تنس، مشدداً على أن هناك تصورا لتلبية كافة متطلبات الأعضاء على أرض الواقع”.

فرع الشيخ زايد

وانتقل الخطيب إلى الحديث عن فرع الشيخ زايد سيشهد العمل على انشاء المبنى الاجتماعي الجديد على مساحة ١٢٠٠ متر وإنشاء حمام سباحة جديد وجيم متطور ومسجد جديد و٤ ملاعب كرة خماسية وتطوير حديقة الأطفال وغرف تغيير الملابس وإنشاء مكان لركن سيارات الأعضاء وملاعب بادل تنس وافتتاح البوابات والأسوار للأكاديمية بحيث يتم عمل أبواب خاصة بغير الأعضاء.

وكشف عن وجود خطة مع إطلاق حزمة من الخدمات بتخفيضات كبيرة للأعضاء ومنافذ مميزة وكذلك شهر عقاري في فرع زايد ودراسة زيادة ملاعب التنس وحديقة الأطفال ىأنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة وإذاعة داخلية في كل الفروع.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب غداً الجمعة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.