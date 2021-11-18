/662024/تعديل-موعد-مباريات-الأهلي-والزمالك-بالجولة-السادسة

قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مبارتي الأهلي أمام سموحة والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان لقاء الأهلي مع سموحة من المقرر أن يقام في الثامنة مساءاً، بينما لقاء الزمالك مع سيراميكا كان في الخامسة والنصف، يوم 25 نوفمبر، ليتقرر تغير الموعدين ليقاموا في نفس الموعد بالرابعة عصراً.

اتحاد الكرة يعلن عن حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا، على أن يساعده سامي هلهل وشريف عبد الله، وأحمد حمدي كحكم رابع، ويأتي طارق مجدي على تقنية الفيديو VAR، ومساعده حسني سلطان.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف، ويسعى كلاً افريقين للفوز بعدما خسر الزمالك اللقاء الماضي أمام الأهلي بنتيجة 5/3، وعلى الجانب الأخر يرغب الإسماعيلي في بداية جديدة تحت المدرب الجديد له خوان براون، بعد خسارته في أول 3 مباريات.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

تعرف على حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي تنطلق غداً الجمعة.

ويلتقي النادي الأهلي مع المقاولون العرب غداً الجمعة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم الدولي أحمد الغندور المباراة، ويساعدة محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وجلال أحمد حكم رابع، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده علاء وجدي.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، بيرسي تاو، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.