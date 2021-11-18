تكريمًا لها.. برنامج «سهرانين» يتبرع بمبلغ مالي لمعهد الأورام باسم لينا شاكر

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دوت الخليج يرصد تكريم برنامج «سهرانين» للمذيعة لينا شاكر.

برنامج سهرانين يتبرع بمبلغ مالي باسم لينا شاكر

تبرعت أسرة برنامج سهرانين بمبلغ مالي باسم لينا شاكر لمعهد الأورام، فضلًا عن تصميم لوحة شرف باسمها هناك.

تحدث لينا شاكر خلال البرنامج، عن أمة إصابتها بمرض السرطان وكيف استقبلته ورحلة العلاج، مشيرة إلى أن شريف مدكور هو أول من عرف بمرضها.

مسيرة لينا شاكر المهنية

بدأت لينا شاكر حياتها العملية في فترة التسعينيات من خلال برامج المنوعات على "قناة النيل للمنوعات" بالتليفزيون المصري.

قدمت عددا من برامج المنوعات البارزة على قنوات النيل منها "اسهر معانا" و"افطر معانا".

قدمت خلال الفترة الماضية برنامج "صفحة جديدة" على قناة "نايل لايف" كما تقدم الآن برنامجا إخباريا فنيا بعنوان إيه الأخبار وهو من أنجح البرامج الفنية حاليا.

وكانت كشفت الإعلامية لينا شاكر، عن قصة إصابتها بمرض السرطان التي اكتشفتها مؤخرًا.

وكتبت مذيعة قنوات النيل المتخصصة عبر حسابها على Facebook: "انا عشت مع امي الله يرحمها تجربه الكانسر بكل حذافيرها وتفاصيلها من يوم اما اتشخصت ليوم وفاتها كانوا ١١ سنه ونصف، كميه الالم اللي عشته معاها في التجربه دي مرعب وكانت دعوتي لربنا انه يخفف عنها ويقدرني اني اسعدها ....واكيد كنت بفكر مع نفسي ليه كل ده"؟.

رحلة لينا شاكر مع السرطان

تابعت: "قبل وفاتها بيومين واحنا في المستشفي لقيتني بكتب كلام وكأني بكتب نعيها المهم ان في اللحظه دي شوفت حكمه ربنا بالنسبه ليا في كل اللي عدي وحمدته وشكرته لاني حسيت ان دي كانت احلي حاجه انا عملتها في حياتي، وكأن ربنا اداني وقت احبها اكتر وادلعها واكون لها بنت كويسه واكون جنبها في كل لحظه زي ما كانت طول عمرها شيلانا عشان هي حقيقي كانت ملاك واحن واطيب ست في الدنيا".

أضافت لينا شاكر: "الدكتور اللي عملها الكشف اول مره زعقلي وقالي دي بتموت انتوا جهله !!! بس هي ما ماتتش وقتها وعاشت الحمدلله و الدكاتره بعد كده قالولي دي عملت record وانها كانت بالكتير تعيش خمس سنين وده ما حصلش واتوفت بعدها ب١١ سنه ونصف ربنا قادر علي كل شيء مهما كان عندنا علم هو له وقت وقدره اكيد مش عندنا احنا كبشر بعدها بقيت بقول كتير انا مش ماسكه في الدنيا ومستعده امشي في اي لحظه لاني ما بقتش فرحانه بحاجه خلاص قوم يجيلي صديقي الانتيم يجيلو كانسر".

أردفت: "طبعا واحده زي عندها الخبره الطويله دي حقيقي اتصدمت اما عرفت بس زي ما واجهت كل لحظه مع امي بقوه هو كمان واجه الفتره بتاعت العمليه والكيماوي بقوه وربنا يديم عليه الشفا والصحه اتفقت معاه وهو في جلسه الكيماوي يوصفلي الاحساس بالظبط عشان كنت عايزه اعرف ماما الله يرحمها كانت بتحس بإيه ولاني مش ناسيه في واحده من جلسات الكيمو بتاعت ماما كانت في واحده ست في جلسه كيمو برضه جنبنا بس كانت بتتألم وبتشتكي لربنا بصوت عالي.. الست دي وجعتلي قلبي وبقيت ابص لماما وحسيت قد ايه امي ست قويه وحمولة".

استطردت شاكر: "المهم انا كان بقالي سنه Heat free وبحاول اخلي شعري كيرلي طبعا هي معاناه بجد بس عشان اصمد اشتريت باروكه عشان البسها في الشغل لحد ما شعري يظبط ويتحسن وجيت في وقت بصيت للباروكه كده وقلت تفتكري حتحتاجيها في يوم لو اخدتي كيمو وده ماكنش يقين بس هي فكره خطرت علي بالي واول اما خلصت السنه وشعري ابتدي يتحسن ويبقي كيرلي حصلت المفاجأة اني بالصدفه احس ان في حته بليه كده في جسمي وفورا رحت اشوف ايه دي ومن هنا ابتديت الرحلة".

أكدت لينا أنها ليست حزينة قائلة: "انا بكتب كل الرغي ده عشان اوصل للاحساس اللي عندي دلوقتي ان انا مش زعلانه ومش خايفه انا بس طالبه منه اللطف وانا قدها ان شاء الله وزي اما كانت امي بتعمل كانت بتستحمل وراضيه وحمداه طول الوقت وقوية انا كمان هكون زيها، شعري وقع واملي المره دي يطلع حلو بقه دا انا صبرت عليه سنه ويادوب اول اما اتحسن اخدت الكيمو ووقع كله حيعدي ان شاء الله والمهم ان اي حد عنده المعركه دي او الحرب دي يحاول يرفع من روحه المعنويه وربنا حيقويه ويقدره يحاول يطنش علي اي حاجه او اي حد يزعله عشان اللي مزعلك مش حييجي يشيل عنك وجعك وألمك وبهدله مرضك ولأن كمان مفيش حاجه في الدنيا مستاهلة".