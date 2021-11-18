محمد صلاح يقرر بيع قميصة في مزاد خيري

قرر النجم المصري محمد صلاح بيع قميصة الخاص بفريقه ليفربول الإنجليزي، الذي لعب به أمام مانشستر يونايتد في مزاد خيري للتبرع لأحد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر في لافته طيبه منه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان فاز ليفربول على مانشستر يونايتد حينها بخماسية نظيفة، وأحرز الفرعون المصري 3 أهداف في اللقاء، بجانب حصوله على أفضل لاعب في المباراة.

ويدخل الدولي المصري محمد صلاح مباراة السبت المقبل بالجولة الـ 12 وهو متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، بفارق ثلاثة على الوصيف.

محمد صلاح صاحب أفضل هدف

نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق الفوز بأفضل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، لشهر أكتوبر من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي العديد من الأهداف الجميلة، ولكن هدفه في شباك مانشستر سيتي كان الأفضل له وفي البطولة على مدار شهر أكتوبر المنصرم.

أفضل لاعب بالشهر

وأعلن بريميرليج فوز صلاح بالجائزة متفوقا على كل بن تشيلويل "تشيلسي" وماكسويل كورنيت "بيرنلي" وفيل فودين "مانشستر سيتي" وتينو ليفرامينتو "ساوثامبتون" وآرون رامسديل "أرسنال" وديكلان رايس "وست هام" ويوري تيليمانس "ليستر سيتي".

محمد صلاح يعادل أساطير الدوري الإنجليزي:

وبعد حصوله على الجائزة للمرة الرابعة يعادل صلاح في عدد مرات الظفر بها كل من دينيس بيركامب وبرونو فيرنانديز وتيري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز وآلان شيرار وجيمي فاردي.

ويتبقى ثلاث ألقاب بأفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي ويعادل الأرجتيني كينج أجويرو، صاحب السبعة ألقب، والأكصر تتويج به في تاريخ البريميرليج.

افضل لاعب من قبل رابطة الأندية:

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المنصرم، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري بقميص مانشستر يونايتد.

وقدمة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، جائزة الأفضل لشهر أكتوبر لمحمد صلاح بعد تألقه مع فريقة وأمام كبار الدوري ثنائي مانشستر، وتسجل خمسة أهداف في مجمع الشهر وصناعة خمسة أهداف.