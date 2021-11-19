التحدى.. كيف وصل السيسى بمصر إلى بر الأمان بعد سنوات من عدم الاستقرار؟

جدة - نرمين السيد - تناولت قناة dmc فى فيلم وثائقى بعنوان "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، كيف وصلت مصر إلى بر الأمان بانتخاب الرئيس السيسى واستعادت الأمن والاستقرار والبناء بعد أن كان العالم يشكك فى قدرة المصريين على استعادة نهضتهم.





وجاء بالفيلم "مع انتخاب الرئيس السيسى فى مايو عام 2014 لقيادة البلاد بدأت التحليلات تشكك فى إمكانية إنقاذ مصر بعد سنوات من عدم الاستقرار".

وعرضت القناة تصريح قالته ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى "عبدالفتاح السيسى سوف يكون رئيس مصر.. والسؤال الآن إلى أين سوف يأخذ البلاد.. ما الذى يمكن أن نتعلمه من التصريحات التى يدلى بها خلال الحملة حول ذلك".

وأوضحت القناة "كانت الأسئلة بمحلها ولكن لم تكن الشكوك كذلك.. ورث الرئيس السيسى دولة على شفى الانهيار.. واقتصاد فى أزمة ومجتمعا محبطا يعانى من انعدام الأمن العام وعدم الاستقرار السياسى".

وتابعت "فى تلك الأثناء لم يعتقد الكثيرون أن مصر قادرة على التغلب على هذه المحنة، وتحقيق النهضة الشاملة كما فعلت.. داخليا عمل الرئيس السيسى على التغلب على الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية وعمل على إصلاح الاقتصاد كخطوة البداية من أجل استرجاع الاستقرار وإعادة بناء الدولة".

واستشهد الفيلم بتصريح الرئيس السيسى حينها "الحكاية كبيرة جدا.. مش هتتحل إلا بإرادة المصريين والعمل والعمل والعمل والصبر".