«التحدى»- الرئيس السيسى فى عيون العالم .. أحد أبطال الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال دانا تيرون روهرا باشر، السياسى الأمريكى وسيناتور سابق، "إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد أبطال الاستقرار العظماء فى ذلك الجزء من العالم، وبدونه أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يموتون".

فيما، أوضح الشيخ سلطان القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن المصريين لا يدافعون عن بلادهم فقط بل يدافعون عن البلاد العربية كافة، وأشار إلى أن الله قدر لمصر رجلا من أبنائها مؤمنًا بانتمائه للبلد، ووصف عالم مصريات روبير سولية، الرئيس السيسى بالمتحدث اللبق.

وذكر طارق رضوان، المدير المساعد لمركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد الشخصيات الكاريزمية التى ظهرت فى هذا التوقيت، ومهتم بالحفاظ على القانون والنظام.