أخبار مصرية

«التحدى»- الرئيس السيسى فى عيون العالم .. أحد أبطال الاستقرار

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محمد الحنبوصى 2021-11-18 22:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال دانا تيرون روهرا باشر، السياسى الأمريكى وسيناتور سابق، "إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد أبطال الاستقرار العظماء فى ذلك الجزء من العالم، وبدونه أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يموتون".

فيما، أوضح الشيخ سلطان القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن المصريين لا يدافعون عن بلادهم فقط بل يدافعون عن البلاد العربية كافة، وأشار إلى أن الله قدر لمصر رجلا من أبنائها مؤمنًا بانتمائه للبلد، ووصف عالم مصريات روبير سولية، الرئيس السيسى بالمتحدث اللبق.

وذكر طارق رضوان، المدير المساعد لمركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد الشخصيات الكاريزمية التى ظهرت فى هذا التوقيت، ومهتم بالحفاظ على القانون والنظام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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