بث مباشر - «التحدى» .. إكسترا نيوز تعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير إنجازات الرئيس السيسى وحديث العالم عما قدمه من إنجازات خلال الفترة الماضية. وأبرز التقرير نجاحات الرئيس السيسى المختلفة، وذلك بشهادة رؤساء وزعماء الدول.

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