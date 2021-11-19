جدة - نرمين السيد - وقال رشوان خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "etc"، مساء اليوم الخميس " فى 19 نوفمبر عام 1954 ولد الرئيس السيسى عام، فى وسط القاهرة بحى الجمالية". وأضاف رشوان "منذ تولى الرئيس السيسى وزارة الدفاع بدأ يطل على الساحة السياسية المصرية وبدأ المصريون التعرف على هذا الرجل القادم من قلب القاهرة وقلب القوات المسلحة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ضياء رشوان يهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.