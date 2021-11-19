جلسة أخيرة تحدد مصير بن شرقي مع الزمالك

كشف الناقد الرياضي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.

وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحى، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقى، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، شكرى نجيب، مراون شوقي