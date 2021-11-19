/662030/عبد-الظاهر-السقا-نسعى-لانضمام-أكثر-من-لاعب-لمنتخب-مصر-عن-طريق-فيوتشر-وأحلامنا-بلد-حدود-هذا-الموسم

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق من أفضل مدافعي الدوري وسيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "نسعى في فريق فيوتشر أن ينضم اللاعبين إلى منتخب مصر، ونحن لا نقل عن الأهلي أو الزمالك، ومحمد عبد المنعم يقدم مستويات جيدة تجعله مؤهلا للتواجد في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة".

وواصل "أيمن الصفاقسي كان مرشحا للانضمام لصفوف المصري البورسعيدي وقت تواجد علي ماهر مع الفريق، ونجحنا في الحصول على خدمات اللاعب، وبعد ذلك جاء لنا المدير الفني لتدريب الفريق وهذه صدفة جيدة للغاية".

وتابع "أيمن الصفاقسي لاعب كبير للغاية ويمتلك السرعة، ونريد الظهور بشكل متميز خلال هذا الموسم في بطولة الدوري، ولابد أن نعالج الأخطاء الدفاعية داخل الفريق".

واختتم "لاعبي بيراميدز يطمحوا في التواجد في مركز متقدم هذا الموسم، وليس لدينا معطيات المربع الذهبي، ونلعب بشكل مستمر من أجل الوصول للمستوى المطلوب، وتوقف بطولة الدوري يكون في صالحنا بشكل مستمر، والفترة القادمة سوف تشهد توهج اللاعبين بشكل جيد وأفضل من الوقت الحالي".

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

فيوتشر

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف.