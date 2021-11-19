/662031/إبراهيم-حسن-اتحاد-الكرة-المصري-بيصرف-دولارات-على-الفاضي-وكارلوس-كيروش-بلا-أي-بصمة-مع-منتخب-مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك من بذل جهداً كبيراً من أجل إبعاد حسام حسن عن تجريب منتخب مصر في الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "كارلوس كيروش لم يقدم اي جديد مع منتخب مصر مؤخرا، ولا توجد أي بصمة له مع اللاعبين، ومتعجب من الإشادة به".

وزاد "الاتحاد المصري لكرة القدم بيصرف دولارات على الفاضي، وكنا الأحق بالتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وهناك علامات استفهام حول قائمة منتخب مصر خلال التجمعات".

وواصل "أين رمضان صبحي من منتخب مصر؟ فهو يستحق التواجد بشكل مستمر نظراً لما يقدمه مع بيراميدز مؤخرا، والمنتخب مليئ بالنجوم الكبار".

وتابع "منتخب مصر يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الفردية، وعلى رأسهم محمد صلاح أفضل لاعبي العالم حاليا، وأتوقع أن نلعب أمام منتخب من شمال أفريقيا في التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم".

واختتم "أيا كان المنافس "إحنا مصر" ونستطيع الفوز على اي منتخب ولدينا تاريخ كبير أمام كل المنتخبات المتواجدة في المرحلة النهائية لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

إبراهيم حسن: هاني أبو ريدة يدير كرة القدم المصرية.. ورفض تواجد حسام حسن لتدريب منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن هاني أبو ريدة هو السبب الرئيسي في عدم تدريب حسام حسن الفراعنة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “أون تايم سبورتس” “هاني أبو ريدة هو من يدير كرة القدم المصرية، وحارب لأخر لحظة حتى لا نتواجد في تدريب منتخب مصر”.

وتابع “هاني أبو ريدة يريد دائما تواجد المقربين منه في تدريب منتخبات مصر المختلفة، ولا يبحث عن الكفاءة التدريبية، ودائما حسام وإبراهيم حسن “تقام على قلبه” ولا نعلم ماهي الأسباب التي تدفعه لهذا الأمر”.

إبراهيم حسن يهاجم كارلوس كيروش

وواصل “هناك مسئول كبير في الرياضة المصرية، تحدث مع حسام حسن وأكد له أنه سيكون مدرب منتخب مصر القادم ولكن، بعد ذك تدخل هاني أبو ريدة وأوقف هذا القرار، ولا أستطيع الحديث عن أسم المسئول الذي تحدث معنا”.

وأكمل “كيف لشخص مثل هاني أبو ريد خارج الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي نفس الوقت يدير كرة القدم المصرية ويتحكم في المدربين؟ نريد من يرد على هذاا لسئول لإنقاذ كرة القدم المصرية”.

واختتم “حسام حسن كان قريب من تدريب منتخب مصر قبل تواجد كارلوس كيروش، ولكن ما حدث غير مفهوم”.