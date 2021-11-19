إبراهيم حسن يهاجم عبد الله السعيد.. يرفض ذكر أسمه ويصفه بالاعب «رقم19»

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تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، حول مباريات فريقه بالدوري المصري وعن الظلم التحكيمي الذي تعرضوا له على حد وصفه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجم إبراهيم حسن حكم مباراة بيراميدز بعد مباراة فريقه اليوم أمام الجونة وقال: "في مباراة الاتحاد وبيراميدز في لعبة بيراميدز مكنش يستحق ضربة جزاء، لكن "اللاعب رقم 19" ضغط على الحكم وحسبها".

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري يفوزعلى الجونة برائعة «خالد الغندور»

وسجل خالد الغندور لاعب الاتحاد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، حيث أحرز الهدف على طريقة الكبار بضربة مزدوجة بعدما أرسلت له عرضية ليضعها في المرمى بشكل جمالي بهدف سينافس على الأفضل هذا الموسم.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 7 في المرك السادس، بينما يظل الجونة في المركز الثاني عشر بأربعة نقاط.

فيوتشر يفوز على إيسترن كومباني برباعية مقابل هدف

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف.

إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الجمعة على نظيره النادي المصري على استاد الجيش ببرج العرب في إطار رابع جولات الدوري.

وضمت القائمة المختارة ٢٣ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله مجدي

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.