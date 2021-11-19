فيديو- خبراء لـ ضياء رشوان: ما حدث فى مصر يعتبر تغييرا شاملا على كل الأصعدة

جدة - نرمين السيد - فى البداية، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يحدث فى مصر يعتبر تغييرا شاملا على كل الأصعدة، وأهمها تمكين الوحدة الوطنية المصرية، وهى أحد أهم عوامل القوة لأى دولة لأن لها تأثير سحرى على تماسك الدولة وقوتها.

وأضاف يوسف، أن الشىء الآخر الملموس فى عهد الرئيس السيسى هو تمكين المرأة فى شتى المجالات، مؤكدا أن تقدير الرئيس السيسى للمراة كان واضحا فى كل المناسبات.

وأكد، أن قرار الرئيس السيسى، عندما كان وزيرا للدفاع بالانحياز للشعب يجسد استقلال القرار الوطنى.



وأشار إلى أن النظام الإقليمى يواجه تحديات وجودية، ومصر قدمت نموذجا على المستوى الإقليمى للاستقرار والتنمية.

وأكد الدكتور أحمد حسن إبراهيم حسن، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، وأستاذ الجغرافيا السياسية، أن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حسن، أن شبكة الطرق فى عهد الرئيس السيسى، شكلت أساس التنمية وهذا ما رأيناه فى معظم المحافظات المصرية.

وقال الدكتور شريف الديوانى، الخبير الاقتصادى، إن نموذج الاقتصاد المصرى يتشابه كثيرا مع النموذجين الألمانى والكندى، مشيرا إلى أن البنية الرقمية قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.



وأضاف، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تعزيز الروابط التنموية مع القوى الاقتصادية الكبرى.

وقال الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ المعاصر، أن الرؤية التنموية الحالة فى مصر تستلهم تجربة محمد على باشا عندما بدأ فى النهضة بمصر.

وأضاف عفيفى، أنه كان هناك حالةمن عدم الاستقرار من 1801 إلى عام 1805 حتى أتى محمد على، كذلك حدث ما يشابه ذلك من عام 2011 حتى عام 2013، وبعدها حدث استقرار والدخول فى مرحلة جديدة.