جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد إحلالا وتجديدا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، وذلك يوم اليوم الجمعة فى 7 محافظات هى: القليوبية، المنيا، البحيرة، أسيوط، الغربية، دمياط، ومرسى مطروح.





وذكرت وزارة الأوقاف، أنه بافتتاح 10 مساجد يكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه 293 مسجدا. وأوضحت أن منها 265 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا، و28 مسجدا صيانة وترميما، منها: 3 مساجد فى القليوبية، ومسجدان فى كل من المنيا وأسيوط، ومسجد فى كل محافظة من محافظات: الغربية ، مرسى مطروح، دمياط، والبحيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تفتتح 10 مساجد جديدة فى 7 محافظات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.