فيدىو - مساء dmc .. سمر مجدى .. فتاة مصرية تعمل فى مجال نحت التماثيل

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن الأيدى الناعمة تنتصر على صلابة المنحوتات، إذ أكدت سمر مجدى، إنها أرادت إثبات أن الفتيات قادرات على فعل أى شىء، والنحت فى ذاته يعتبر تحديا كبيرا.

وأوضحت التقرير، أن سمر مجدى حصلت على عدد من الجوائز بسبب تميزها فى مجال النحت