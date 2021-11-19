مساء dmc .. ماذا قال أهالى عزبة خير الله عن زيارة زوجة ولى العهد البريطانى؟

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل مساء dmc، إن زوجة ولى العهد البريطانى زارت عدد من النساء التى يقمن بصنع عباءات طبية لتوزيعها على جميع الأطباء فى محافظات الجمهورية، إلى جانب تفقدها عدد من المشروعات الأخرى.

وقالت أمانى الدسوقى، إحدى المشرفات على عدد من المشاريع بعزبة خير الله، إن زيارة زوجة ولى العهد اليوم حلم كبير تحقق، مؤكدة أن مشروعات المرأة فى العزبة جاءت للاعتماد على الذات من خلال توفير المستلزمات اللازمة لها لمساعدة أسرتها.

وأوضحت الدسوقى، أن الأمر لم يقتصر على السيدات فقط، ولكن تم تعليم الشباب كيفية زرع الأسطح وتم استقدام مدربين حول هذا الأمر.