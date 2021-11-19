الأسرة سكن ومودة .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مبادرة سكن ومودة التى أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى تهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسرى، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.