قبل أمطار الغد .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، على الأنحاء كافة.





وبالنسبة للظواهر الجوية؛ يكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفى شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة..

درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 24 والصغرى 16.

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 24، والصغرى 17.

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 29 درجة 17 للصغرى.

درجة الحرارة على قنا: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

درجة الحرارة على شرم الشيخ: العظمى 26، والصغرى 20.

درجة الحرارة على الغردقة: العظمى 26، والصغرى 20.

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 28 والصغرى 16.

درجة الحرارة على سوهاج العظمى 27، والصغرى 17.