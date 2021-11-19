استقبال السيسى الأمير تشارلز وقرينته يتصدر عناوين الصحف المصرية

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "إعلاء مبادئ المواطنة وعدم التمييز وترسيخ ثقافة التعددية.. الرئيس: تكثيف التعاون مع بريطانيا لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته، أمس بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، والسيدة قرينته، وأعرب الرئيس عن التطلع لأن تمثل الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، مع ما تمثله دوما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة فى الذاكرة السياسية والشعبية لكل من مصر وبريطانيا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها فى مواجهة الإرهاب الأسود، عقب الحادث الإرهابى الأخير الذى وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك وتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التى تتبناها جماعات الإرهاب، فضلا عن العمل على تبنى المجتمع الدولى استراتيجية متعددة المستويات، تشمل التعامل مع جميع العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.

وثمن الأمير تشارلز الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدى للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، حيث أوضح الرئيس السيسى فى هذا السياق أن هناك نهجا فعليا ترسخ فى تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وأكد الأمير تشارلز، اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر فى هذا الإطار، للاستفادة من تجربتها فى ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعى الإيجابى، الذى ينمى وعى الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.

فيما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "عروض عالمية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر مشروعات للإنتاج فى السخنة وشرق بورسعيد".

أكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر على أجندة أولوياتها، لاسيما مع القرار الذى تم اتخاذه بشأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل COP27، خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض ما تلقته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عروض؛ لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقتى «السخنة» وشرق بورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس يحيى زکى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وشریف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس يحيى زكى رؤية الهيئة لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كأحد روافد الاستثمار الأجنبى المباشر، قائلا: إن الطلب العالمى خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، فى ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر فى موقع الريادة الإقليمية فى إنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها لقمة المناخ COp27 المقرر انعقادها عام 2022.

وأضاف أن مصر تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع فيها؛ اعتمادا على ما تتمتع به من إرادة ودعم سياسيين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بلدنا لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة «سيف -1»"، قالت صحيفة (الأخبار) "شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (سيف -1) والذى تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلى المنطقة المركزية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكى عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء العمليات.



فيما قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.. و28 نوفمبر الجولة الأولى عبدالغفار: كل القيادات الجامعية تقف على مسافة واحدة من المرشحين".

انطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية وسط إقبال كثيف من الطلاب للترشح على لجان الاتحاد الست وتستمر حتى غد السبت حيث تعلن الكشوف المبدئية 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون 22 نوفمبر، فحص الطعون 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج 28 نوفمبر، وجولة الإعادة 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة 2 ديسمبر 2021.

وقد أعلن وزير التعليم العالى أن شروط الترشح للانتخابات أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية، وله نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية فى مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل، ومستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمى لأى تنظيم أو جماعة إرهابية.