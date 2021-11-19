مساء dmc - سجن مشدد .. أستاذ قانون يوضح تفاصيل عقوبة تزوير شهادات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن قانون العقوبات المصرى فى مواده من 211 وحتى 214، يؤكد أن تزوير فى تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، يكون عقوبتها سجن مشدد أو سجن، وهى عقوبة حبس من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف، أنه إذا حصل المواطن على شهادة مزورة تفيد بحصوله على التطعيم ضد فيروس كورونا فإن عقوبته تصل إلى سجن مشدد أو سجن.

وقال إن ذلك يأتى لأن قصد التعمد واضح ومتوافر والمواطن يعلم أن هذه الشهادة مزورة وبالتالى تنطبق عليه العقوبة.