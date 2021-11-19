الصحة: ضبط وإعدام 3071 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 يونيو الماضى وحتى أمس الموافق 18 نوفمبر، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى المرور على 83 ألفا و793 منشأة غذائية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت الغذائية، مشيراً إلى إعدام 830 طنا و687 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة و69 ألف و687 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم ضبط 2241 طن و673 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة، للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حيث تم سحب 164 ألف و419 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 76 ألفا و930 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 11 ألفا و933 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكدا استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.