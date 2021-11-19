وزير التنمية: الرئيس يتابع جميع تطورات مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى اليوم مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة، لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة حوالى 602 مشروع فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والابنية التعليمية، وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل.

وعرض الدكتور ممدوح غراب آخر معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى القطاعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية ، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة دورية وجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية وسرعة التغلب على أى تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع متابعة المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساعد فى تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول عَلِى رضا المواطنين عنها ورفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب الى الفترة الماضية نجحت المحافظة فى رفع كميات كبيرة من التراكمات التاريخية فى عدد من المناطق.

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِى استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة بعض الطرق والميادين بمراكز المحافظة المختلفة وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لها ، حيث عرض الدكتور ممدوح غراب معدلات تنفيذ المشروعات ومواعيد دخولها الخدمة مع بداية العالم الجديد.

وشدد اللواء محمود شعراوى، عَلِى ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ لأهمية تلك المشروعات فى الحركة المرورية بشوارع المحافظة وحركة سير المواطنين اليومية.

كما تابع شعراوى وغراب جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لازالة التعديات عَلِى أراضى وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون نجحت فى المرحلة الثالثة حتى الآن فى إزالة 984 حالة تعد بالبناء عَلِى مساحة 228 ألف متر مربع، واسترداد حوالى 497 فدانا خلال تنفيذ 171 حالة إزالة تعديات عَلِى الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة والالتزام بالخطط التى تم وضعها لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شهد الاجتماع أيضاً استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا وعلى رأسها عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم بدء تنفيذ القرار بدءًا من الاثنين الماضى.

ووجه شعراوى، محافظ الشرقية باستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين غير المطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ على سلامة وصحة مواطنى المحافظة، فضلا عن استمرار الحملات اليومية على المطاعم والمقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع المحافظ استعدادات المحافظة الجارية لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة عَلِى مناطق المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.