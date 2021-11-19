«هجيبهم كلهم مهرجان الجونة»..نجيب ساويرس يتحدى الموسيقيين بعد قرار وقف مطربي المهرجانات

/662040/هجيبهم-كلهم-مهرجان-الجونةنجيب-ساويرس-يتحدى-الموسيقيين-بعد-قرار-وقف-مطربي-المهرجانات

رد المهندس، ورجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، على رسالة نقابة المهن الموسيقية مساء أمس، والتي أتت على لسان نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر بشأن اعتراض الأول على قرار وقف مطربي المهرجانات الذي أصدر منذ يومين.

دوت الخليج يرصد رد نجيب ساويرس على نقابة المهن الموسيقية بشأن تبني مطربي المهرجانات بعد منعهم عن الغناء

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك».

هاني شاكر يهاجم نجيب ساويرس بعد اعتراضه على منع مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر بيانا صحفيا ترد من خلاله على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس واعتراضه على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وجاء البيان على النحو الآتي: «ليست نقابة المغنين، وإن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقًا للقانون لاجتياز الاختبارات، أموال النقابة هي أموال عامة، واهدارها إهدار للمال العام، وحضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا وأن نراهم في مهرجان الجونة القادم».

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

هذا وأعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

منع حسن أبو الروس من الغناء

كما قررت نقابة الموسيقيين أيضا منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء بداية من اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أكتوبر.

وأتى قرار النقابة بشأن حسن أبو الروس لعدم إمتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.