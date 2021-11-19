إنفوجراف- لقاءات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأشار الملخص الأسبوعى للوزارة، إلى المؤتمر الذى عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بديوان عام الوزارة، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، للاعلان عن عددا من القرارات الهامة، التى اتخذها مجلس الوزراء أمس فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة، وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل وزير الزراعة، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحث معه كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة فى كل مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، كما عقد اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وبعض ممثلى الوزرات والهيئات المعنية، واتحاد منتجى الدواجن؛ لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كل جوانبها.

كما ترأس الوزير أول اجتماع للمجلس الأعلى للمركز القومى للأوبئة البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء المركز، كذلك وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التهنئة للعاملين فى مركز بحوث الصحراء بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه كأول مركز متخصص فى المنطقة لأبحاث الصحراء، وأشاد بجهود باحثى المركز فى خدمة الزراعة المصرية.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 363 مليون جنيه جديدة لعدد 2021 مستفيد من صغار المربين، وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (24730) رأس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك تم الاعلان عن تحصين أكثر من 345 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، خلال اليوم الأول من الحملة والتى انطلقت الثلاثاء الماضى، كما تطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية 6 قوافل بيطرية لعدد 6 قرى بمحافظة سوهاج، بالمجان، لخدمة المربيين بها، وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك من المقرر انطلاق 12 قافلة بيطرية إلى محافظتى الأقصر وأسوان لزيارة 12 قرية.

وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المنشآت التابعة لها، حيث بدأت الوزارة فى اتخاذ هذا الاجراء.

وخلال هذا الأسبوع ايضا افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أول اجتماع إفريقى عربى للنهوض بصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية بالمنطقة، بمشاركة مديرى الجهات المعنية بإنتاج اللقاحات البيطرية فى إفريقيا، والمنطقة العربية من 12 دولة، كما وزع مركز بحوث الصحراء 5 طن من تقاوى القمح صنف جيزة 171 على المزارعين بمحافظة جنوب سيناء وذلك فى إطار الدور التنموى الذى تقوم به وزارة الزراعة؛ لدمج أبناء سيناء فى التنمية المستدامة.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية (كيوكاب)، اجتياز تجديد الإعتماد الدولى للأيزو (17025/2017) من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS، وذلك للعام السادس والعشرون على التوالى، كما بلغ اجمالى الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالى 5000 عينة بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء، كما أعلنت الدكتورة أميرة الحنفى مدير معمل أبحاث الثروة السمكية، اختتام البرنامج التدريبى “جودة المياه فى المزارع السمكية”، والذى نظمه المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، فى إطار الدور التدريبى والإرشادى للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية.

كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات برنامج تدريبى حول "المبيدات ما لها وما عليها" وذلك بقاعة مركز البحوث الزراعية الرئيسية، حيث تناول البرنامج العديد من الموضوعات التى تدور حول المبيدات وميكانيكية فعلها داخل خلية الفطر، كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش دورة تدريبية بعنوان “الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش،، بمقر المعمل بالجيزة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع أيضا طرحت هيئة الإصلاح الزراعى اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 110 جنيه للكيلو، وذلك فى إطار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا؛ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.