/662041/بسمة-وهبة-لهاني-شاكر-ازاي-منعت-المهرجانات-وسايب-نوع-أخطر-لأن-مراتك-بتحبه

أشعلت الإعلامية بسمة وهبة، النيران في وجه الفنان هاني شاكر، موجه له انتقادات لاذعة ومسيئة، بعد قراره الأخير بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء بشكل نهائي لعدم اجتيازهم الاختبارات الخاصة بعضوية النقابة.

دوت الخليج يرصد رسالة صارمة من بسمة وهبة لهاني شاكر

بسمة وهبة تشعل النيران على الفنان هاني شاكر

ونشرت بسمة وهبة صورة الفنان هاني شاكر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها: «حضرتك عارف إن فيه بعض أغاني الراب أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات توقعت من نقيب الموسيقيين المصري أن يستشهد بمطربي فرق الموسيقي العربية لا أن يحدثنا عن قيمة فن الراب لأن أبن حضرتك وزوجه حضرتك بيحبوه».

وتابعت: «حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة أسمها مصر يعني تاريخ الغناء فيها أكبر وأعظم وأهم من إن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان اسرتك بتحبه أين العدل يا معالي النقيب».

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وكانت أعلنت النقابة مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

منع حسن أبو الروس من الغناء

كما قررت نقابة الموسيقيين أيضا منع الفنان حسن أبو الروس من الغناء بداية من اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أكتوبر.

وأتى قرار النقابة بشأن حسن أبو الروس لعدم إمتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

طارق الشناوي يهاجم هاني شاكر

ولم تكن بسمة وهبة وحدها من اعترضت على قرار هاني شاكر، اذ شن الناقد الفني طارق الشناوي هجومًا واسعًا عليه، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "سيسقط في الأيام القادمة وكالعادة قرار هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ليس مهما أسماءهم التي أصبحت تريند في السخرية منهم".

وتابع: "الأمور لا تتم معالجتها علي هذا النحو ولكن بخلق مناخ صحي لكي نقدم فننا موازيا قادر على عودة المؤشر الي الغناء الرصين، طوال التاريخ وهذا النوع متواجد في الشارع.. عدوية يغني السح الدح أمبوه وأم كلثوم تغني الأطلال.. لا مصادرة على لون غنائي له مساحة في الشارع لا يمكن لأحد انكارها".

وأضاف: "لم تمكن المرة الأولي التي يمنعهم هاني من الغناء ثم يتراجع.. لقد سبق لهاني شاكر غناء بنت الجيران في لقاء تليفزيوني مع وفاء الكيلاني وهي أكثر مرة حقق كثافة استماع.. بينما في السنوات الﭢخيرة لم يردد له الشارع أغانيه الجديدة الحل الوحيد لكي يعاود التواصل مع الجمهور أن يغني هاني مهرجانات".