تعيين 794 شابا منهم 16 من ذوى القدرات بسوهاج

وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 219 فرصة عمل.
وأضاف سعفان فى بيان اليوم الجمعة، أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدربا ومتدربة.
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 640 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 12 محضرا، وعمل 7 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 ندوات سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و6 ندوات زيادة الإنتاج، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عاملا وعاملة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضى - أنه تم صرف 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 106 عمال منهم، 77 منحة مولود، 17 منحة زواج، 3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين، و 9 منح وفاة أحد الأقارب، فضلا عن تسجيل 29 عاملا جديدا للمنظومة.
كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 73 ألفا و 377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية ، لـ 486 عاملا من المسجلين بالمديرية.
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1241 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 25 شكوى، تم تسوية 15 شكوى منها وديا، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى شكوتان مازالتا تحت البحث والدراسة.
وتابع "أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخرى، فضلا عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى".
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