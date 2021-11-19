قداسة البابا تواضروس يلتقى الأمير تشارلز

جدة - نرمين السيد - دار الحوار أثناء اللقاء حول قضايا المناخ والاهتمام العالمى بذلك، كما تحدث قداسة البابا عن كيف أن تهتم الكنيسة بالصلاة من أجل النيل والهواء الحسن والزروع وثمار الأرض.

كما تطرق الحديث إلى الاهتمام بقضايا العنف ضد المرأة ومعالجة مثل هذه الأمور فى المجتمع المصرى.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتقابل فيها قداسة البابا مع سمو الأمير، إذ كانت المرة الأولى فى لندن فى مايو 2017.